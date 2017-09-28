Эрнесто Вальверде: "При счете 1:0 "Спортинг" заставил "Барселону" почувствовать себя уязвимой"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над лиссабонским "Спортингом" в матче 2-го группового турнира Лиги чемпионов (1:0) отдал должное сопернику. По его мнению, португальская команда может выйти в плей-офф.

- Если хочешь побеждать в больших матчах, приходится помучиться, - цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. - Мы проявили большое рвение, полностью доминировали в первом тайме, понимали, на что способен соперник на контратаках. Да, при счете 1:0 "Спортинг" сжал зубы и заставил нас почувствовать себя уязвимыми. Но у нас были шансы закрепить победу, мы просто ими не воспользовались. Не будет лишним напомнить, что в Лиге чемпионов никогда не бывает просто.

Конечно, "Спортинг" может выйти из группы. Это все еще один из наших основных конкурентов. Его следующий матч против "Ювентуса", и у лиссабонцев все впереди.

Трансляция матча "Спортинг" - "Барселона"