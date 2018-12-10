Эрнесто Вальверде – об опоздании Усмана Дембеле: "Действительно, кое-что произошло, но это решится внутри команды"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал опоздание на тренировку нападающего каталонского клуба Усмана Дембеле в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма"​.

Ранее сообщалось, что 21-летний француз проспал и опоздал на тренировочное занятие своей команды.

– Действительно, накануне кое-что произошло, но мы постараемся решить это внутри команды, – приводит слова Вальверде Mundo Deportivo. – Это не новая ситуация, но мы постараемся помочь игроку и не выносить произошедшее за пределы коллектива. Дембеле помогает команде на поле. Сыграет ли он с "Тоттенхэмом"? Вы узнаете через 24 часа. "Барселона" хочет помочь Дембеле извлечь из его потенциала максимум, потому что я вижу, что его ждет яркая карьера. Он способен на многое, когда сильно мотивирован.

В текущем сезоне Дембеле провел 19 матчей за "Барселону", забил восемь голов и отдал четыре голевых передачи.