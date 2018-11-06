05:15 | Футбол — Лига чемпионов

Эрнесто Вальверде: "Нужно посмотреть, готов ли Месси сыграть с "Интером"

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Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Интера" отметил, что пока неизвестно, сыграет ли Лионель Месси​. Решение будет принято непосредственно перед игрой.

- Мы должны дождаться тренировки и посмотреть, готов ли Месси, - цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. - Нужно узнать, как он себя будет чувствовать, чтобы быть уверенными. Что касается его игры и движения, то он в порядке. Но нужно ждать.

Мне нравится "Интер", потому что это смелая команда. Они всегда придерживаются своего плана. Иногда они рискуют, но у них психология победителей - и это приносит им успех.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025104/index.html?iv=true

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