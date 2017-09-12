Эрнесто Вальверде: "Не знаю, выйдет ли Дембеле на поле в матче против "Ювентуса"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" сказал, что еврокубки важны для всех клубов. По его словам, цель каталонцев - выиграть турнир.

- Перед игрой узнаем, сыграет ли Дембеле, - цитирует Football Espana Вальверде. - Он хорошо тренировался, но ему требуется время на адаптацию. Он был бы в хорошей форме, если бы приехал к нам пораньше. Лига чемпионов важна для всех в клубе. Наша цель – пройти как можно дальше и выиграть турнир. У нас все хорошо.

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет с "Ювентусом". Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.