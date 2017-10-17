20:22 | Футбол — Лига чемпионов

Эрнесто Вальверде: "Матч с "Олимпиакосом" будет эмоциональным для меня"


Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде признался, что с особыми чувствами встретится с "Олимпиакосом" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Специалист ранее три сезона отработал в этом греческом клубе.

– Это будет эмоциональный матч, хотя, наверное, ответная встреча в Греции для меня будет даже более значимой, поскольку я посещу стадион, с которым у меня связана масса эмоций, – цитирует AFP Вальверде. – Состав с тех пор сильно изменился, но есть еще игроки, с которыми я работал. "Олимпиакос" привык к победам, но я в первую очередь запомнил привязанность людей.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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