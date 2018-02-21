Эрнесто Вальверде: "Исход матча оцениваю позитивно"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался доволен ничьей с "Челси"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1). Тем не менее, он считает, что каталонцы не создали достаточное количество моментов у ворот соперника.

- Исход матча оцениваю позитивно, - цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. - Это было столкновение двух стилей, двух разных команд. Мы контролировали ход матча, много владели мячом, часто доставляли его в штрафную. Соперник сосредоточился на контратаках и хорошо оборонялся, наши нападающие постоянно оказывались в окружении.

К моменту, когда соперник открыл счет, мы контролировали ситуацию. Впрочем, достаточного количества опасных моментов мы не создали. В итоге мы вынудили хозяев ошибиться и сравняли счет. Игра получилась напряженной, и ее результат нужно принять.

Это был не тот матч, в котором стоило экспериментировать. Мы сюда приехали с определенной целью. Обеим командам в ответной игре стоит с уважением отнестись друг к другу. Очевидно, что атака "Челси" достаточно сильна, чтобы доставить нам неприятности.