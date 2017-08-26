Эрнесто Вальверде: "Хотели избежать встречи со "Спортингом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что его команде не очень повезло с жеребьевкой группового турнира Лиги чемпионов. Каталонцы попали в группу к "Ювентусу", "Спортингу" и "Олимпиакосу".

– Это сложная группа, чего мы не можем отрицать, – цитирует AS Вальверде. – "Ювентус" в прошлом сезоне был финалистом и выбил нас из Лиги чемпионов. Это мощная команда. "Спортинг" был одной из команд, которой наряду с "Лейпцигом" мы хотели бы избежать. Мне будет приятно вернуться в Афины и сыграть с "Олимпиакосом". Это хорошая команда, которая всегда ярко выступает в Лиге чемпионов.