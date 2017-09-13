Эрнесто Вальверде: "Гол Месси изменил все"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Ювентусом" в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что каталонцам пришлось проявить терпение. Также он похвалил нападающего своей команды Лионеля Месси, который оформил дубль.

– Мы хорошо сыграли, но нам также пришлось проявить терпение, чтобы дождаться момента для создания моментов, – цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. – Мы играли против финалистов прошлого сезона, но мы сохранили ворота сухими и забили трижды. Это марафон, а не спринт. Никто не знает, когда такая игра может открыться, но гол Месси изменил все. Всякий раз, когда Месси принимает мяч, думаешь, что могут случиться только хорошие вещи. Мне приходилось страдать, когда я сталкивался с ним в качестве тренера противоположной команды, но теперь получаю удовольствие от него.

Трансляция матч "Барселона" - "Ювентус"