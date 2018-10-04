Эрнесто Вальверде: "Доволен реакцией "Барселоны" на серию неудач"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде остался доволен победой команды над "Тоттенхэмом" (4:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, команда хорошо отреагировала на серию из трех матчей без побед.

– После нескольких неудачных матчей было очень важно сыграть хорошо, – цитирует AFP Вальверде. – И мы хорошо отреагировали. Мы были эффективны и мошны. Матч получился напряженным. "Тоттенхэм" к нам приблизился при счете 3:2, усложнил задачу. Но хочу отметить, что моя команда задачу выполнила, мы доминировали. Некоторые проблемы в игре были, но мы их решили. Я очень доволен игроками. Это был крайне важный матч.