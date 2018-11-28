Эрнесто Вальверде: "Дембеле устраивает революцию в игре, выходя на замену"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высоко ценит способность нападающего Усмана Дембеле эффективно выходить на замену. По его словам, француз приносит много пользы, начиная игры на скамейке запасных.

– У Дембеле есть для этого подходящие качества, – цитирует AFP Вальверде. – Он умеет прессинговать соперника и нарушать его баланс в игре. А когда выходит на замену, становится искрой. Он всегда устраивает в игре революцию. Мне это очень нравится. Это мало ценится в футболе, но игроки, которые могут изменить динамику матча, очень важны. Мало кто обладает такими способностями.