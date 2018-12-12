07:42 | Футбол — Лига чемпионов

Эрнесто Вальверде: "Быстрый гол в матче с "Тоттенхэмом" успокоил "Барселону"

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Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после ничьей с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что быстрый гол успокоил каталонцев. Также он добавил, что Яспер Силлессен​ может стать основным вратарем команды.

- Быстрый гол успокоил нас и дал преимущество, но во втором тайме мы потеряли свою игру, а "Тоттенхэм" стал рисковать, и рисунок игры поменялся, - цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. - Силлессен выделяется в каждом матче. Иметь такого вратаря в команде - настоящая роскошь. Он мог бы стать основным вратарем у нас.

Барселона - Тоттенхэм Хотспур

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025135/index.html

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