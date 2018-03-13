Эрнесто Вальверде: "Барселоне" надо очень пристально следить за Виллианом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" отметил, что нападающий лондонцев Виллиан находится в своем лучшем состоянии за весь нынешний сезон. Специалист также добавил, что его команде надо очень пристально следить за бразильцем.

– Виллиан много забивает, – цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде. – Конечно, за ним надо очень пристально следить, потому что сейчас он явно на ходу. Думаю, что Виллиан находится в своем лучшем состоянии за весь нынешний сезон.

Гомеш? Андре действительно потерял уверенность в себе, но нашел смелость сказать об этом публично. Этот поступок нужно уважать, ведь он никогда не выглядел ненадежным человеком и не показывал нам своих слабостей. Вместе с тем, его слова не стали для нас шоком. Многим игрокам нашей команды нужно преодолевать серьезные испытания. И по ходу карьеры я сталкивался с подобными проблемами.

Что касается Иньесты, то окончательное решение будет принято только непосредственно перед игрой.

Напомним, что игра "Барселона" – "Челси" состоится завтра, 14 марта, в Барселоне и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.