Эрнесто Вальверде: "Барселона" будет играть по-другому без Месси"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера" заявил, что команда скучает по нападающему Лионелю Месси. 31-летний аргентинец сломал руку в игре 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2).

- Мы должны играть без Месси, - цитирует Вальверде Football Italia. - Мы будем по неу скучать. Нам придется играть по-другому, потому что ни у кого из игроков нет того, что есть у Месси. "Интер"? Эта команда является опасной все 90 минут. Мы знаем, что не стоит расслабляться до финального свистка.

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