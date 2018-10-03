04:27 | Футбол — Лига чемпионов

Эрик тен Хаг: "Не удивлен ничьей "Аякса" с "Баварией"

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Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг не удивлен ничьей с "Баварией" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Он остался доволен игрой своей команды, за исключением первых 10 минут.

- Я не удивлен своей командой, - цитирует пресс-служба клуба тен Хага. - Увезти из Мюнхена одно очко не само собой разумеется. Мы очень довольны результатом. Еще больше я доволен нашей игрой, правда не в первые 10 минут. Но затем мы хорошо вошли в игру, мы очень хорошо распоряжались мячом и демонстрировали командную игру высокого уровня. Мы хорошо владели мячом, и без мяча хорошо оборонялись.

Бавария - Аякс

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2018/10/stimmen-nach-dem-ajax-spiel

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
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