Эрик тен Хаг: "Не удивлен ничьей "Аякса" с "Баварией"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг не удивлен ничьей с "Баварией" во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:1). Он остался доволен игрой своей команды, за исключением первых 10 минут.

- Я не удивлен своей командой, - цитирует пресс-служба клуба тен Хага. - Увезти из Мюнхена одно очко не само собой разумеется. Мы очень довольны результатом. Еще больше я доволен нашей игрой, правда не в первые 10 минут. Но затем мы хорошо вошли в игру, мы очень хорошо распоряжались мячом и демонстрировали командную игру высокого уровня. Мы хорошо владели мячом, и без мяча хорошо оборонялись.