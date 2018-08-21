Эрик тен Хаг: "Динамо" сильнее предыдущих соперников "Аякса" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с киевским "Динамо" в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

- "Динамо" сильнее, чем наши предыдущие соперники, - цитирует специалиста сайт украинских телеканалов "Футбол 1/2". - Это динамичная команда с сильным характером. В этом сезоне они очень мало пропускают. Четыре победы со счетом 1:0 свидетельствуют о хорошей организации игры. Так что шансы на проход дальше оцениваю как 50 на 50. В первом матче надо обязательно побеждать.

Матч "Аякс" - "Динамо" состоится 22 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.