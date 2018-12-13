Эрик тен Хаг: "Аякс" может гордиться своей работой, но порой он был наивен"

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг остался доволен игрой команды в групповом турнире Лиги чемпионов. "Аякс" в заключительной встрече сыграл вничью с "Баварией" (3:3) и вышел в плей-офф со второго места.

– Мы можем гордиться нашей кампанией, в ходе которой ни разу не проиграли, – цитирует AFP тен Хага. – Сыграли вничью с одной из лучших европейских команд. Мои игроки боролись друг за друга так, словно это был финал. Они показали характер и не отпускали игру, реализуя нашу тактику.

Мы стремились очень быстро и высоко прессинговать "Баварию". Конечно, были недостатки, иногда мы оказывались слишком наивными, за что можем поплатиться в плей-офф. Нужно избавиться от этих ошибок.