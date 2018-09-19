Эрик-Максим Шупо-Мотинг: "ПСЖ" не заслуживал поражения и мог выйти вперед"

Новичок "ПСЖ" Эрик-Максим Шупо-Мотинг выразил сожаление по поводу поражения от "Ливерпуля" (2:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Экс-игрок "Стоук Сити" вышел на поле на замену во втором тайме.

– Такое поражение, конечно, болезненно, – цитирует AFP Шупо-Мотинга. – Мы все очень разочарованы. Ведь нам удалось сравнять счет, и мы не заслуживали поражения. Но это футбол. На "Энфилде" все возможно. Все решили небольшие детали. Фирмину удалось забить очень хороший гол. Но от игры у меня остались хорошие ощущения. Мы боролись на равных, могли выйти вперед, а в итоге уступили. По содержанию игры есть позитивные моменты.