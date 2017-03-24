20:12 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Эрик Кантона: "Нырки Суареса – это футбольное порно"

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Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона критично отозвался об игре нападающего "Барселоны" Луиса Суареса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1). Француз раскритиковал уругвайца за картинные падения, одно из которых привело к пенальти и голу.

– Нырки Луиса Суареса – это футбольное порно, – цитирует Marca Кантона. – Он уже не зубастик, который кусает соперников. Он – дайвер. Причем не очень хороший, потому что падает слишком картинно.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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dv2205

правильно сказал - противно смотреть такой футбол -- кто-нибудь дайте бутсой по зубам этому прохиндею суаресу

21:38

teorver

А ведь бороться с этим - не такая уж проблема. Нужно просто ввести автоматическую пятиматчевую дисквалификацию за симуляцию, которая налагается после матча по результатам просмотра. В случае повтора с тем же игроком - десятиматчевую. Третья - на год.

20:59

Ботаникум

К сожалению, Эрик, и НЕ ОН ОДИН! А многоминутные изображения "смертельных мук" в исполнении "бускетсов и прочих пепе", ЧЕМ ОНИ ХУЖЕ "нырков" в штрафной? Слишком большие деньги делают и футбол НЕ ЧЕСТНЫМ!!! По принципу "цель (деньги) оправдывает средства".

20:26

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