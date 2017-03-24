Эрик Кантона: "Нырки Суареса – это футбольное порно"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона критично отозвался об игре нападающего "Барселоны" Луиса Суареса в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1). Француз раскритиковал уругвайца за картинные падения, одно из которых привело к пенальти и голу.

​– Нырки Луиса Суареса – это футбольное порно, – цитирует Marca Кантона. – Он уже не зубастик, который кусает соперников. Он – дайвер. Причем не очень хороший, потому что падает слишком картинно.