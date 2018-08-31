Эрик Дайер: "Матчи с "Барселоной" будут большим вызовом для "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер подчеркнул, что его команде достались непростые соперники в групповом турнире Лиги чемпионов. "Шпоры" оказались в одной группе с "Барселоной", ПСВ и "Интером".

– Мы попали в Лигу чемпионов, чтобы играть с сильнейшими соперниками, а "Барселона" – один из них, – цитирует Sky Sports Дайера. – В прошлый раз с нами был "Реал", теперь – "Барселона". Это будет фантастический вызов для нас. Мы с нетерпением ждем встречи.

"Интер" был спящим гигантом в последнее время. Думаю, и матчи с ПСВ получатся интересными. Это известный клуб, голландские команды показывают хороший футбол.