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06:11 | Футбол — Лига чемпионов

Эрик Байи: "Счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов с таким отличным результатом"


Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи доволен своим дебютом в Лиге чемпионов, который состоялся в поединке 2-го тура группового турнира с ЦСКА (4:1). 23-летний ивуариец вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

"Счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов с таким отличным результатом. Спасибо, Господь, что помог достичь великой мечты", - написал Байи на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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