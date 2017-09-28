Эрик Байи: "Счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов с таким отличным результатом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи доволен своим дебютом в Лиге чемпионов, который состоялся в поединке 2-го тура группового турнира с ЦСКА (4:1). 23-летний ивуариец вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

"Счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов с таким отличным результатом. Спасибо, Господь, что помог достичь великой мечты", - написал Байи на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"