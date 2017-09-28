Эрик Байи: "Счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов с таким отличным результатом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи доволен своим дебютом в Лиге чемпионов, который состоялся в поединке 2-го тура группового турнира с ЦСКА (4:1). 23-летний ивуариец вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.
"Счастлив, что дебютировал в Лиге чемпионов с таким отличным результатом. Спасибо, Господь, что помог достичь великой мечты", - написал Байи на своей странице в Твиттере.
Трансляция матча ЦСКА – "Манчестер Юнайтед"
Happy for having debuted in the @ChampionsLeague with such a great result. 😄– Eric Bailly (@ericbailly24) 27 сентября 2017 г.
Merci seigneur de réaliser un grand rêve 🙏🏾 pic.twitter.com/sRJLeYu9Cq