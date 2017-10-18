17:15 | Футбол — Лига чемпионов

Еременко сыграл против ЦСКА. И остался доволен


Полузащитник "Базеля" Сергей Еременко, младший брат Романа Еременко, рассказал, что ЦСКА в матче Юношеской Лиги УЕФА предоставил много свободных зон, чем и смогли воспользоваться нападающие швейцарцев. Армейцы уступили дома со счетом 2:3, потерпев третье поражение подряд.

 
Семейство Еременко. Слева направо: Сергей, Алексей-младший, Алексей-старший, Роман.ЦСКА - "Базель": Еременко возвращается!

- Мы заслужили победу. Наша команда приехала за тремя очка и, и у нас все получилось, - сказал Еременко.

- Как считаете, почему смогли победить?

- План на игру сработал. Матч сложился для нас удачно. ЦСКА предоставил много свободных зон в атаке, наши футболисты смогли этим воспользоваться.

- Своей игрой остались довольны?

- Конечно. (Павел ГУРЕВИЧ)

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий