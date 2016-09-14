18:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Энрике Сересо: "Кажется, что Лигу чемпионов проще выиграть, чем чемпионат Испании"

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Президент "Атлетико" Энрике Сересо подчеркнул, что считает нынешний состав команды сильнейшим за последние годы. По его словам, мадридцы могут бороться за победу во всех турнирах, где участвуют.

– У нас лучшая команда за последние многие годы, – цитирует Marca Сересо. – "Атлетико" должен этому соответствовать и побеждать, радуя болельщиков. Я никогда не сомневался в тренере и команде. Мы всегда стараемся выиграть все турниры, в которых участвуем. Будем бороться. Иногда кажется, что Лигу чемпионов проще выиграть, чем чемпионат Испании, потому что в ней меньше матчей.

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