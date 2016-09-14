Энрике Сересо: "Кажется, что Лигу чемпионов проще выиграть, чем чемпионат Испании"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо подчеркнул, что считает нынешний состав команды сильнейшим за последние годы. По его словам, мадридцы могут бороться за победу во всех турнирах, где участвуют.

– У нас лучшая команда за последние многие годы, – цитирует Marca Сересо. – "Атлетико" должен этому соответствовать и побеждать, радуя болельщиков. Я никогда не сомневался в тренере и команде. Мы всегда стараемся выиграть все турниры, в которых участвуем. Будем бороться. Иногда кажется, что Лигу чемпионов проще выиграть, чем чемпионат Испании, потому что в ней меньше матчей.