Энрике раскритиковал Маскерано, Пике и Неймара за игру с "Ювентусом"

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:3) собрал футболистов команды на базе, чтобы разобраться в произошедшем. Как информирует Marca, специалист устроил тактический "разбор полетов", в ходе которого подверг критике выступление защитников Хавьера Маскерано и Жерара Пике, а также нападающего Неймара.

Напомним, что, по информации испанских СМИ, отношения Энрике и его подопечных оставляют желать лучшего. Во многом именно по этой причине специалист принял решение не продлевать контракт с клубом и покинуть его этим летом.

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