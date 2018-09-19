Эндрю Робертсон: "Ливерпуль" заслужил победу над "ПСЖ"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон после победы над "ПСЖ" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:2) отметил, что "красные" заслужили победу. Также он считает, что "Ливерпуль" может выиграть турнир.

– Полагаю, мы заслужили победу, – цитирует пресс-служба УЕФА Робертсона. – Мы хотим попытаться выиграть все турниры, в которых участвуем. Мы верим, что можем стать лучшими в каждом из них. Важно было остановить их нападение, и, как мне кажется, нам это большую часть матча удавалось. Хотели стартовать как надо. Мы заслужили победу. Надеюсь, теперь сумеем развить успех. У меня было время освоиться. Я старался все впитывать и, думаю, доказал, что способен играть на таком уровне. Я просто хочу прогрессировать.