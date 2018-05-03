Энди Робертсон: "Мы будем андердогами в финале с "Реалом", но иногда это даже хорошо"

Полузащитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его команда пока не думает о финале Лиги чемпионов против "Реала". Английский клуб уступил в ответном полуфинальном матче "Роме" 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч – 7:6.

– Сейчас мы хотим насладиться моментом и выходом в финал, а о "Реале" подумаем чуть позже, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Робертсона. – У них очень опытная команда. В последние годы они блестяще играют в Лиге чемпионов. Конечно, мы будет андердогами, но иногда это даже хорошо.