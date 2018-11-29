Энди Робертсон: "Интересно, сколько времени "ПСЖ" убил за счет падений Неймара"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон подверг критике поведение нападающего "ПСЖ" Неймара. В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов парижане обыграли "Ливерпуль" со счетом 2:1.

– Они выигрывали, поэтому затягивание времени логично, – цитирует AFP Робертсона. – Ничего в этом противозаконного нет. Хотя расстраивает, когда Неймар так падает. Это часть его игры, и мы не знали, как с этим справиться. Мне даже интересно, сколько времени они таким образом убили. Это важно для понимания того, как играть с "ПСЖ" и Неймаром.