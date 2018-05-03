Энди Робертсон: "Болельщики "Ливерпуля" заслужили увидеть свою команду в финале"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов. Английский клуб уступил в ответном полуфинальном матче "Роме" 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч – 7:6.

– Эти болельщики заслужили быть в финале, – цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона. – Уверен, они отлично проведут время в Киеве, независимо от результата. Все наши парни были просто великолепны на протяжении всего сезона.