Энди Кинг: "Лестер" создаст проблемы "Атлетико" на своем поле"

Полузащитник "Лестера" Энди Кинг после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:1) подчеркнул, что команда выполнила задача в выездной встрече – сохранила шансы на выход в полуфинал. Ответная игра пройдет в Англии через неделю.

– Нашей целью было сохранить шансы на проход после матча в Мадриде, – приводит ВВС слова Кинга. – Нам по силам отыграть один мяч на своем поле, как это было в прошлом противостоянии. "Лестер" силен на домашней арене, и я уверен, что мы создадим проблемы "Атлетико".