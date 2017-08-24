Эмре Джан: "Впервые в своей карьере забил два гола"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан после победы над "Хоффенхаймом" (4:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов отметил, что был близок к хет-трику. Однако для него главное, что "красные" вышли в групповой турнир Лиги чемпионов.

- Это был большой день для меня, - приводит официальный сайт "Ливерпуля" слова Джана. - Думаю, что это была первая игра, в которой я забил два гола в своей карьере. Но самое главное, что мы выиграли игру и я помог команде пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. Я был близок к хет-трику, но мяч прошел совсем рядом. Главное, что дальше прошел "Ливерпуль". А хет-трик еще, возможно, забью когда-нибудь.