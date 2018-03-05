Эмре Джан: "У "Ливерпуля" были определенные проблемы на групповом турнире, где нам противостояли сильные соперники"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан в интервью пресс-службе УЕФА отметил, что оценивает выступление своей команды в Лиге чемпионов как хорошее. Хавбек также добавил, что на групповом турнире "красным" противостояли сильные соперники.

– Как вы оцениваете выступление "Ливерпуля" в текущей Лиге чемпионов?

– Как хорошее. По крайне мере до этого момента. У нас были определенные проблемы на групповом турнире, где нам противостояли сильные соперники, так что пришлось биться за путевку в плей-офф вплоть до последнего тура. Но в целом все идет хорошо. Мы выиграли в гостях у "Порту" со счетом 5:0, что очень здорово.

– По ходу турнира в некоторых матчах вы добились просто потрясающих результатов: победы 5:0 и 7:0. Способен ли "Ливерпуль" на большее?

– Надеюсь, что да. В Лиге чемпионов играют лучшие, и мне кажется, что у нас потрясающая команда. В этом турнире возможно все. Лига чемпионов будоражит наши умы. К каждому сопернику мы относимся с должным уважением и рассчитываем, что будем побеждать и дальше.

– Хорошо действует не только команда, но и лично вы – на вашем счету в этом сезоне уже шесть голов. Что изменилось в вашей игре?

– На самом деле не так уж много и поменялось. Я стал старше и опытнее. Соглашусь, сейчас дела у меня идут хорошо, тренер и команда верят в меня, и я наслаждаюсь игрой. Мне нравится защищать цвета топ-клуба, и я стараюсь выкладываться полностью.

– Вы теперь располагаетесь ближе к чужим воротам?

– Нет. Я по-прежнему действую на позиции опорного полузащитника, просто стараюсь пользоваться каждой возможностью пробить по воротам. Впрочем, я уделяю большое внимание и другим важным аспектам игры – единоборствам, передачам в зону атаки и переходу от защиты к нападению и наоборот.

Напомним, что ответный матч "Ливерпуль" - "Порту" состоится 6 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.