Эмре Джан может восстановиться к финалу Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп допускает, что полузащитник Эмре Джан может успеть восстановиться от травмы и сыграть в финале Лиги чемпионов против "Реала". Немецкий хавбек не выходил на поле с марта из-за проблем со спиной, за пять дней до решающего матча он тренировался в общей группе на сборе "красных" в Марбелье.

– В случае с Эмре и подобными ему ситуациями все зависит разных вещей, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. – Могу сказать, что 10 дней назад я не мог предположить, что он сможет выполнять ту работу, которую он делал сегодня.

То, что он вернулся в общую группу, очень приятно. Он очень сильно хочет сыграть в финале.

Джан в этом сезоне принял участие в 37 матчах в составе "Ливерпуля", забив 6 мячей и сделав 5 голевых передач.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль". Встреча состоится 26 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.