Эмре Джан: "Клопп - сумасшедший. В хорошем смысле слова"

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан в интервью пресс-службе УЕФА отметил, что его команда может бороться за трофеи. Хавбек также добавил, что главный тренер Юрген Клопп оказывает давление на игроков и за пределами футбольного поля.

– Чувствуете ли вы, что Юрген Клопп оказывает влияние на "Ливерпуль" не только в плане игры, но и за пределами футбольного поля?

– Несомненно. Помню, когда он только приехал в "Ливерпуль", то в первом же интервью заявил: "Нам надо снова начать верить". Думаю, болельщики и город в целом его призыву вняли. Все сейчас верят, что мы можем вновь бороться за трофеи. Это очень важно.

Конечно, на это потребовалось какое-то время, но сейчас люди вновь верят в команду. Клопп работает с ней два с половиной года, и каждый футболист за это время добился прогресса, равно как и команда в целом.

– Вы как-то назвали Клоппа "сумасшедшим". Что именно вы имели ввиду?

– Конечно, я говорил об этом в хорошем смысле слова. Все знают, что он доходит до безумия в технической зоне, но делает это по причине своей страсти. Тут он предельно искренен. Он хочет для своей команды лучшего. Все это я и вкладывал в эпитет "сумасшедший".

Я разговариваю со многими игроками, и все они говорят, что с большой радостью поработали бы с Клоппом из-за излучаемой им страсти.

– Какого мнения вы были о нем, когда он был тренером дортмундской "Боруссии"?

– Хороший вопрос. Знал, что он сильный тренер, так как добился больших успехов с "Боруссией". Без должной квалификации таких вещей не достигнешь, а у него она есть. Это тренер с выдающимися качествами. Благодаря этому он привел дортмундцев к победам в бундеслиге и Кубке Германии. Такое случайно не происходит.

Напомним, что ответный матч "Ливерпуль" - "Порту" состоится 6 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.