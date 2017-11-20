Эмманюэль Адебайор: "ПСЖ" хорош, но ничего не выиграет в ближайшие пять лет в Европе"

Нападающий "Истанбула ББ" Эмманюэль Адебайор считает, что "ПСЖ" вряд ли выиграет Лигу чемпионов в ближайшие годы. По его словам, парижане еще не готовы к таким победам, несмотря на значительные финансовые вливания.

– "ПСЖ" прекрасен, но еще лет пять он ничего не выиграет в Европе. Как и "Манчестер Сити", – цитирует So Foot Адебайора. – Когда ты играешь против команд, которые привыкли побеждать, это не то же самое, что игры в лиге. Приятно, что подписали Мбаппе, он очень хорош, но ему 18 лет, и он никогда не играл в финале Лиги чемпионов, не сталкивался с Серхио Рамосом. С Неймаром будет легче в лиге 1, но нельзя сказать, что с ним "ПСЖ" точно победит "Реал". Возможно, но это не очевидно. А что "ПСЖ" будет делать с Пасторе и Ди Марией? Когда запасные недовольны, это сказывается на атмосфере. И тот же Неймар хочет, чтобы играли соотечественники. Лукас Моура, например, подойдет к нему и шепнет на ухо, что хочет играть… То же самое и с аргентинцами. Сложная ситуация.