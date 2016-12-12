15:43 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Эмилио Бутрагеньо: "Я еще помню тот "Наполи" с Марадоной"

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Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой команде досталось "Наполи", отметил, что мадридцам предстоит непростой матч на "Сан Паоло". По словам бывшего футболиста, он помнит атмосферу на этом стадионе, когда там играл Диего Марадона.

- Мы проводим первый матч дома, - приводит пресс-служба УЕФА слова Бутрагеньо. - В нем мы должны получить хороший результат, потому что в ответном поединке будет невероятная атмосфера. Я помню, как играл на "Сан Паоло" в 1987 году, когда еще Марадона был там. Это будет очень сложная игра.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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