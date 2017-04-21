Эмилио Бутрагеньо: "Реалу" недостаточно просто участия в полуфинале Лиги чемпионов"

Директор по коммуникациям "Реала" Эмилио Бутрагеньо после жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, где "Королевскому клубу" выпал "Атлетико", отметил, что команды очень хорошо знают друг друга. Функционер подчеркнул, что многое будет зависеть от результата первой встречи на "Сантьяго Бернабеу".

– Мы знаем друг друга очень хорошо, – цитирует AS Бутрагеньо. – "Атлетико" – крайне тяжелый соперник, который хорошо обороняется и в целом очень мощно выступает. Но для нас недостаточно просто быть участниками полуфинала. Мы должны сделать самый сложный шаг и вновь пробиться в финал.

У "Атлетико" серьезная серия без поражений, но и мы выступаем достаточно неплохо. Сейчас непонятно, хорошо ли, что ответный матч "Реал" проведет в гостях, или нет. Все будет зависеть от результата первой встречи, где нам необходимо будет заполучить серьезный результат.

"СЭ" провел трансляцию жеребьевки //

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