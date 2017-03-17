Эмилио Бутрагеньо: "Было бы лучше сразиться с "Баварией" на более поздней стадии турнира"

Директор по коммуникациям "Реала" Эмилио Бутрагеньо признался, что мадридская команда хотела бы встретиться с "Баварией" на более поздней стадии Лиги чемпионов, а не в 1/4 финала. Также он считает, что мадридцам даст небольшое преимущество то, что первая встреча состоится в Мюнхене.

- "Баварию" тренирует Карло Анчелотти, который нас отлично знает, - цитирует пресс-служба УЕФА Бутрагеньо. - В его команде во всех линиях много сильных и опытных футболистов. Было бы лучше сразиться с немцами на более поздней стадии турнира, но таков уж жребий.

Ответный матч на своем поле дает небольшое преимущество, но сначала надо достойно сыграть в Германии. Мы знаем, что даже 20 минут в Германии могут стать смертельными. Жребий не из лучших, но у нас тоже крайне опытные игроки. Будет здорово принять участие в такой схватке.