Эмери опроверг информацию о возможной операции Неймара, который может восстановиться к "Реалу"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери рассказал о том, что нападающий Неймар все еще может сыграть в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Напомним, что в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) футболист подвернул лодыжку и покинул поле на носилках.

– Операция? Это неправда, – цитирует AS Эмери. – Я сегодня виделся с врачом, который рассказал о степени травмы Неймара. Посмотрим, как будет проходить его восстановление, прежде чем что-то решать. Но пока есть небольшая вероятность того, что он сыграет против "Реала". Чтобы говорить об операции, нужно много терпения с каждой стороны, вовлеченной в ситуацию.

Сегодня СМИ сообщили о том, что бразильцу придется перенести операцию на лодыжке. Врачи диагностировали растяжение правой лодыжки и трещину пятой плюсневой кости. После операции Неймару потребуется порядка двух месяцев на восстановление.