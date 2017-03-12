Эмери объяснил поражение "ПСЖ" от "Барселоны" нехваткой опыта

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отметил, что команда уступила в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселоне" (1:6) из-за нехватки опыта. Напомним, что каталонцы в первой встрече, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал.

– Поражение? Игроки "Барселоны" более опытные, – цитирует Le10sport Эмери. – "ПСЖ" – большой клуб, у которого серьезные планы, но иногда нужно пройти через такие поражения, чтобы стать опытнее и сильнее. В следующий раз футболисты будут действовать иначе в схожих обстоятельствах. Наша цель – продолжать свою работу, идти к своим целям и стараться быть стабильнее.

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