Эмер Топрак: "АПОЭЛ создал всего один момент и забил"

Защитник дортмундской "Боруссии" Эмер Топрак выразил разочарование ничьей с АПОЭЛ (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, команду подвела реализация моментов.

– Это большое разочарование, поскольку мы хотели победить, – цитирует AFP Топрака. – У нас было много моментов, но мы их не использовали, а соперник забил в единственном остром эпизоде. Понятно, что мы должны были лучше защищаться, но у АПОЭЛ был всего один удар. Постараемся преодолеть эту неудачную фазу все вместе.