Элвер Рахимич: "Выход в Лигу Европы поможет ЦСКА в подготовке ко второй половине сезона"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич надеется, что армейцы удачно сыграют с "Тоттенхэмом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В случае победы подопечные Леонида Слуцкого, который объявил об уходе из ЦСКА, выйдут в Лигу Европы.

– Выезд в Лондон станет для ЦСКА непростым, – цитируют "Известия" Рахимича. – "Тоттенхэм" – очень сильная команда, и ее результаты в английской лиге это доказывают. Армейцев ждет крайне сложная игра, но радует, что в последнем матче с "Уралом" в чемпионате России красно-синие доказали: они тоже по-прежнему очень сильны. Как и все, я надеюсь на положительный результат. Если говорить о составе, пока сложно предположить, выпустит ли Леонид Слуцкий на игру с лондонцами двух форвардов – Федора Чалого и Ласина Траоре. Все-таки "Урал" и "Тоттенхэм" – это совершенно разный уровень команд. В любом случае я уверен, что Слуцкий знает, как именно ему поступить для достижения результата.

Еврокубки – это всегда престижно. Играть там – большая честь и для игроков, и для клуба. Тяжело сказать, насколько армейцам нужна Лига Европы, но впереди перерыв, в котором, я надеюсь, ЦСКА сумеет усилиться и хорошо подготовиться к оставшейся части чемпионата России. Считаю, если красно-синим удастся пробиться в весеннюю стадию еврокубков, это может только помочь им в подготовке ко второй половине сезона. Очень важно, чтобы все российские клубы прошли как можно дальше в европейских турнирах. Ведь это дает России очки в таблице коэффициентов УЕФА.