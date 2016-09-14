Элвер Рахимич: "Надеемся, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич подчеркнул в интервью "Известиям", что надеется на победу армейцев в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером". По его мнению, в этом году у команды Леонида Слуцкого больше шансов выйти в плей-офф, чем раньше.

– В среду армейцам предстоит стартовать в Лиге чемпионов матчем с "Байером". Какие у вас ожидания от этого поединка? – вопрос Рахимичу.

– В Лиге чемпионов любая игра – сложная, а каждый соперник – сильный. Но я надеюсь, что после хорошего матча против "Терека" в домашнем первенстве футболисты ЦСКА сохранят запал и на Леверкузен. Я, конечно, жду от красно-синих только победы.

– Можно назвать "Байер" главным соперником ЦСКА в споре за путевку в плей-офф?

– ЦСКА попал в очень равную группу. Все команды по силе примерно одного уровня. Мне кажется, у ЦСКА, "Байера", "Тоттенхэма" и "Монако" равные шансы на выход из группы.

– ЦСКА уже несколько лет не может пробиться в Лигу Европы и занимает в группе только последнее место. Сейчас эта тенденция может прерваться?

– Мы все надеемся на то, что ЦСКА выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Но опять же, повторюсь, что в этот раз группа очень ровная. В предыдущие годы армейцам попадались очень серьезные соперники, поэтому сейчас шансов, безусловно, больше.