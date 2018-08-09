Элвер Рахимич: "Хорошо, что ЦСКА в этом сезоне вышел в Лигу чемпионов напрямую"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич отметил, что потери армейцев в этом сезоне могли сказаться на попадание команды в Лигу чемпионов. По его словам, у игроков теперь есть время на подготовку к групповому турниру.

– Хорошо, что ЦСКА в этом сезоне напрямую вышел в групповую стадию, – приводят "Известия" слова Рахимича. – Не стал бы говорить, что в нынешнем состоянии команда не прошла бы квалификацию. Очень многое зависит от того, кто из соперников попался бы ей при жеребьевке, однако пройти обе стадии квалификации было бы крайне сложно. А сейчас у игроков и тренеров есть время, чтобы сыграться и подойти к осенним встречам еврокубков в полной готовности.