02:55 | Футбол — Лига чемпионов

Элвер Рахимич: "Хорошо, что ЦСКА в этом сезоне вышел в Лигу чемпионов напрямую"


Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич отметил, что потери армейцев в этом сезоне могли сказаться на попадание команды в Лигу чемпионов. По его словам, у игроков теперь есть время на подготовку к групповому турниру.

– Хорошо, что ЦСКА в этом сезоне напрямую вышел в групповую стадию, – приводят "Известия" слова Рахимича. – Не стал бы говорить, что в нынешнем состоянии команда не прошла бы квалификацию. Очень многое зависит от того, кто из соперников попался бы ей при жеребьевке, однако пройти обе стадии квалификации было бы крайне сложно. А сейчас у игроков и тренеров есть время, чтобы сыграться и подойти к осенним встречам еврокубков в полной готовности.

Дополнительная информация

https://iz.ru/775815/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/rpl-nabiraet-oboroty

К комментариям
0
Материалы других СМИ