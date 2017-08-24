Элвер Рахимич: "ЦСКА по силам побороться за второе место в группе Лиги чемпионов"

Тренер ЦСКА Элвер Рахимич считает, что армейцам будет по силам побороться за второе место в группе Лиги чемпионов с "Базелем" и "Бенфикой". Красно-синие выступят в группе А с "Бенфикой", "Манчестером Юнайтед" и "Базелем".

– ЦСКА попал в нормальную группу, – сказал Рахимич. – На мой взгляд, есть шансы на выход из группы. Кроме "Манчестера", который неплохо усилился, нет непроходимых соперников. А с "Бенфикой" и "Базелем" надо бороться и выигрывать. Конечно, "МЮ" будет фаворитом. Но это все равно не "Реал", не "Ювентус" и не "Барселона".

Надеюсь, наконец ЦСКА сможет порадовать всех болельщиков. Нам по силам как никогда выйти из группы. За второе место армейцам точно по силам побороться. (Павел ГУРЕВИЧ)