Ельцин Техеда поздравил Кейлора Наваса с победой в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда поздравил партнера по национальной команде Кейлора Наваса с победой в Лиге чемпионов. Голкипер отыграл все 90 минут финального матча против "Ливерпуля" (3:1). Для него это третья победа в еврокубке подряд.

"Очень горжусь тем, что играю с ним в одной команде. Поздравляю, трехкратный чемпион", - написал Техеда в Твиттере.