00:29 | Футбол — Лига чемпионов

Ельцин Техеда поздравил Кейлора Наваса с победой в Лиге чемпионов

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Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда поздравил партнера по национальной команде Кейлора Наваса с победой в Лиге чемпионов. Голкипер отыграл все 90 минут финального матча против "Ливерпуля" (3:1). Для него это третья победа в еврокубке подряд.

"Очень горжусь тем, что играю с ним в одной команде. Поздравляю, трехкратный чемпион", - написал Техеда в Твиттере.

Реал - Ливерпуль

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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