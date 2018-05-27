Ельцин Техеда поздравил Кейлора Наваса с победой в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда поздравил партнера по национальной команде Кейлора Наваса с победой в Лиге чемпионов. Голкипер отыграл все 90 минут финального матча против "Ливерпуля" (3:1). Для него это третья победа в еврокубке подряд.
"Очень горжусь тем, что играю с ним в одной команде. Поздравляю, трехкратный чемпион", - написал Техеда в Твиттере.
Muy orgulloso de tenerlo como compañero 🇨🇷 ¡Felicidades al TriCampeón! pic.twitter.com/CPn7w0DCxD– Yeltsin Tejeda (@Yeltsin_Tejeda) 26 мая 2018 г.
Бивень
Ну-у-у паимаишь...
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