14:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Эктор Бельерин: "Весь "Арсенал" за Венгера"

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Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин после поражения от "Баварии" (1:5, 2:10 по сумме двух матчей") в домашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что вся команда поддерживает главного тренера Арсена Венгера. Контракт французского специалиста, возглавляющего лондонский клуб с 1996 года, истекает по окончании нынешнего сезона.

– Вся команда за тренера, – приводит goal.com слова Бельерина. – Именно он сделал эту команду. Сейчас у "Арсенала" спад, нужно что-то предпринять.

Думаю, что коллективными усилиями мы сможем исправить ситуацию. Нужно забыть о поражении от "Баварии" и сконцентрироваться на предстоящем матче. В другом турнире.

Безусловно, я хочу, чтобы Арсен остался на своем посту. У меня здесь не может никаких кривотолков, он давал мне шанс с первого дня пребывания в клубе. Мы все поддерживаем Венгера.

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