Эктор Бельерин: "Не думаю, что уход Ибрагимовича повлиял на "ПСЖ"

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин не считает, что уход Златана Ибрагимовича повлиял на "ПСЖ"​. "Канонирам" во вторник предстоит сыграть с парижанами в матче 1-го тура Лиги чемпионов. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

- В "ПСЖ" есть много хороших игроков, так что я не думаю, что уход Ибрагимовича повлиял на команду, - цитирует Goal Бельерина. - Они играют в три нападающих, любой из которых будет опасен. "Арсенал" должен подходить к матчу с "ПСЖ" с таким же настроем, как если бы Златан играл. Ди Мария имеет очень хорошую левую ногу, поэтому будет трудно противостоять ему. Но мы и раньше сталкивались с лучшими игроками.