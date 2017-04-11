Эксперт по безопасности: "Взрывы в Дортмунде не соответствуют стратегии террористов"

Эксперт по антитеррористическим действиям Дэвис Левин подчеркнул, что взрыв возле клубного автобуса дортмундской "Боруссии" пока рано называть терактом. Напомним, что перед первой игрой команды в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Монако" возле клубного автобуса дортмундцев прогремел взрыв. Пострадал защитник Марк Бартра, он был направлен в больницу.

– Пока рано говорить о том, кто стоит за случившимся в Дортмунде или какой был мотив, – цитирует Bild Левина. – В наше время все склонны думать о терроризме. Конечно, футбол в Германии очень популярен. Игроки хорошо известны, атака такого рода имела бы большой успех с точки зрения экстремизма. Максимальное внимание гарантировано.

К счастью, взрывные устройства были не слишком мощными. Это не соответствует стратегии исламистов, таких как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Их целью является большое количество жертв, как это было в Берлине и Ницце. С другой стороны, это могут действия похожих организаций.

Как я уже сказал, рано делать какие-то выводы. Мы должны получить больше информации о виновных и их мотивах.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности