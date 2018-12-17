Экс-полузащитник "Сатурна": "Не уверен, что "Реал" намного превосходит "Аякс"

Бывший полузащитник "Сатурна", "Витесса", "Гронингена" и сборной Украины Евгений Левченко - об итогах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Он не уверен, что "Реал" сможет пройти "Аякс".
Уже читаю высказывания, что Реалу повезло. Я не уверен, что Реал на данный момент намного превосходит Аякс.– Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 17 декабря 2018 г.
- Уже читаю высказывания, что "Реалу" повезло. Я не уверен, что "Реал" на данный момент намного превосходит "Аякс".
Все результаты жеребьевки - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/champions-league/news/atletiko-yuventus-liverpul-bavariya-vse-pary-1-8-finala-ligi-chempionov-1491655/
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