Экс-игрок "Атлетико": "Хочу, чтобы "Реал" проиграл "Ливерпулю" 5:6 и все голы мадридцев забил Роналду"

Бывший полузащитник "Атлетико" и сборной Португалии Паулу Футре дал своей прогноз на финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем". По его мнению, встреча закончится победой английской команды со счетом 6:5.

- Я хочу, чтобы "Реал" проиграл "Ливерпулю" со счетом 5:6, при этом все пять мячей мадридцев забил Криштиану Роналду. Это будет идеальный вариант, - приводит Mundo Deportivo слова Футре.

Напомним, матч "Реал"- "Ливерпуль" пройдет 26 мая, начало - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.