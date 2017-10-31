Экс-игрок "Анжи" - в "старте" "Олимпиакоса" на матч с "Барселоной"

Стали известны заявки "Олимпиакоса" и "Барселоны" на матч группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут в составе греческого клуба на поле появится экс-хавбек "Анжи" Мехди Карсела-Гонсалес.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Олимпиакос": Прото, Ботиа, Ромао, Тахцидис, Фортунис, Оджиджа, Эль-Абделлауи, Куртис, Карсела-Гонсалес, Энгельс, Фигейрас.

Запасные - Капино, Джурджевич, Марин, Жийе, Вукович, Андруцос, Пардо.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Маскерано, Юмтити, Альба, Д. Суарес, Бускетс, Серхи Роберто, Паулинью, Л. Суарес, Месси.

Запасные - Силлессен, Ракитич, Деулофеу, Алькасер, Динь, Гомиш, Фермален.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.